В воскресенье, 26 декабря, в студии "Подробности" на телеканале "Интер" выступят министр здравоохранения Виктор Ляшко и первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

Вместе с украинцами политики поднимут самые значимые для жителей страны вопросы.

В частности, министр здравоохранения расскажет о бустерной дозе прививок и 1000 гривен за вакцинацию. Юлия Свириденко, в свою очередь, затронет важнейшие вопросы, связанные с энергетической безопасностью страны.

Также в студии "Интера" Ляшко подведет итоги прошедшего года и расскажет о планах министерства на 2022 год.

Отметим, что каждый из жителей страны может задать свой вопрос Ляшко и Свириденко для обсуждения в студии. Сделать это можно в комментариях под постом на странице "Подробностей" в Facebook.

Все ответы на ваши вопросы прозвучат в прямом эфире "Подробностей".