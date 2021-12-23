"Подробности": Ляшко и Свириденко ответят на главные вопросы украинцев (анонс) [ Редактировать ]
В воскресенье, 26 декабря, в студии "Подробности" на телеканале "Интер" выступят министр здравоохранения Виктор Ляшко и первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.
Вместе с украинцами политики поднимут самые значимые для жителей страны вопросы.
В частности, министр здравоохранения расскажет о бустерной дозе прививок и 1000 гривен за вакцинацию. Юлия Свириденко, в свою очередь, затронет важнейшие вопросы, связанные с энергетической безопасностью страны.
Также в студии "Интера" Ляшко подведет итоги прошедшего года и расскажет о планах министерства на 2022 год.
Отметим, что каждый из жителей страны может задать свой вопрос Ляшко и Свириденко для обсуждения в студии. Сделать это можно в комментариях под постом на странице "Подробностей" в Facebook.
Все ответы на ваши вопросы прозвучат в прямом эфире "Подробностей".
- Когда: 26 декабря, 20:00
- Где: телеканал "Интер"
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