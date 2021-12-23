Третья (бустерная) доза вакцины от коронавирусной инфекции Vaxzevria, производства фармацевтической компании AstraZeneca, эффективно борется с распространяющимся штаммом коронавирусной инфекции "Омикрон". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно выводам AstraZeneca, третья доза ее препарата нейтрализует вариант "Омикрон" до уровня, сопоставимого с тем, которого достигает вторая доза по варианту "Дельта". Уровни нейтрализующих антител были выше при бустерной вакцинации, чем у людей, которые ранее были инфицированы и выздоровели от COVID-19 естественным путем.

Отмечается, что важное исследование было проведено Оксфордским университетом, который ранее помог AstraZeneca разработать вакцину.

Читайте также, американская фармацевтическая компания Moderna разработает бустерную дозу вакцины от коронавирусной инфекции в 2022 году. В настоящее время компания находится на стадии ожидания важной информации о новом штамме, чтобы начать разработку.

Кроме того, исследователи из Великобритании проанализировали возможное воздействие прививки от коронавируса на штамм "Омикрон". По их словам, бустерная прививка может обеспечить около 85% защиты от тяжелого заболевания.

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