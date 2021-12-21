Американская фармацевтическая компания Moderna разработает бустерную дозу вакцины от коронавирусной инфекции в 2022 году. Об этом сообщает новостное издание The Guardian.

Таким образом, в Moderna планируют начать клинические испытания вакцины для защиты от быстро распространяющегося варианта "Омикрон" в начале 2022 года. В настоящее время специалисты сосредоточены на бустерной дозе.

Это займет еще неделю или две. Пройдет несколько месяцев, прежде чем мы сможем произвести 500 миллионов доз после утверждения [регулирующими органами]. Но наши мощности сегодня намного выше, чем год назад.

Отмечается, что в настоящее время компания находится на стадии ожидания важной информации о новом штамме, чтобы начать разработку.

Читайте также, nретья (бустерная) доза вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, защищает от быстро распространяющегося варианта "Омикрон", она в 37 раз повышает уровень антител. К соответствующему мнению пришли ученые в ходе серии лабораторных испытаний.

Кроме того, исследователи из Великобритании проанализировали возможное воздействие прививки от коронавируса на штамм "Омикрон". По их словам, бустерная прививка может обеспечить около 85% защиты от тяжелого заболевания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.