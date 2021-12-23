Люди по всей Украине ждут полноценного восстановления мира, а не только поддержания хрупкого перемирия. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, отвечая на вопрос журналистов об итогах заседания ТКГ 22 декабря 2021 года.

"То, что на видеоконференции Трехсторонней контактной группы обсуждался вопрос соблюдения перемирия – очень важно, особенно накануне Нового года и Рождества. Я не раз был в украинских городах и поселках рядом с линией разграничения, общался с людьми и знаю, как они хотят, чтобы больше не стреляли. Поэтому договариваться о восстановления режима прекращения огня жизненно необходимо. Но украинские граждане на Донбассе, люди по всей стране ждут не просто перемирия, а полноценного восстановления мира. Именно это обещала нынешняя власть на выборах. Получила огромный кредит доверия избирателей и могла уже добиться политического урегулирования без оглядки на радикалов и «партию войны». К сожалению, Зе-команда решила заигрывать с ними и продолжать политику своих предшественников, а не прислушиваться к пожеланиям своего избирателя", - заявил парламентарий.

Как отметил Юрий Бойко, работа над политическим урегулированием конфликта, реализацией Минских соглашений и других международных договоренностей на сегодняшний день практически свернута.

"Путь к миру хорошо известен – это комплексная реализация Минских соглашений. Однако, в уходящем году правящее большинство не сделало ни шага по реализации их политической части. Не ведется работа по имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", хотя такая договоренность при участии президента Владимира Зеленского достигнута на встрече "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года. В результате, из-за отсутствия конкретных политических решений ситуация на линии разграничения остается крайне напряженной", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Это, по его словам, создает большие риски для нашей страны, тормозит развитие нашей экономики, усугубляет проблемы украинцев.

"Украина в первую очередь должна быть заинтересована в восстановлении мира на востоке страны. Ведь последствия конфликта – это ухудшение экономической ситуации, снижение темпов роста ВВП, потеря инвестиций, продолжение стагнации в отечественной промышленности. Конфликт, который истощает страну – одна из главных причин бедности украинских семей. Он сковывает ресурсы государственного бюджета, которые могли бы пойти на помощь людям, укрепление отечественной медицины и образования. Если в стране не будет восстановлен мир, эти последствия будут только усугубляться", - отметил Юрий Бойко.

Политик напомнил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" предложила Мирный план для восстановления территориальной целостности страны.

"На сегодняшний день ОП-ЗЖ - единственная политическая сила в Украине, которая предложила комплексный и пошаговый план преодоления конфликта на основе Минских соглашений. Его реализация позволит ответить на ожидания людей, политическим путем добиться мирной реинтеграции и вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Он напомнил, что весь год партия и парламентская фракция ОП-ЗЖ предлагали практические шаги для урегулирования конфликта на Донбассе.

"Мы инициировали принятие парламентских Постановлений, направленных на то, чтобы продемонстрировать желание и готовность Украины двигаться по пути к миру. Требовали внесения в повестку дня работы парламента законов, предусмотренных Минскими соглашениями и договоренностями лидеров "Нормандской четверки". В будущем году налаживание мирного процесса – главный приоритет в работе Верховной Рады. И мы будем добиваться, чтобы наши инициативы были реализованы. А если провластное большинство, вопреки требованиям общества, продолжит блокировать мирные инициативы, то первым шагом к миру и единству страны станет роспуск этого парламента", - резюмировал Юрий Бойко.