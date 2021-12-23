Власть не выполнила свое главное задание - вернуть мир в Украину - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Люди по всей Украине ждут полноценного восстановления мира, а не только поддержания хрупкого перемирия. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, отвечая на вопрос журналистов об итогах заседания ТКГ 22 декабря 2021 года.
"То, что на видеоконференции Трехсторонней контактной группы обсуждался вопрос соблюдения перемирия – очень важно, особенно накануне Нового года и Рождества. Я не раз был в украинских городах и поселках рядом с линией разграничения, общался с людьми и знаю, как они хотят, чтобы больше не стреляли. Поэтому договариваться о восстановления режима прекращения огня жизненно необходимо. Но украинские граждане на Донбассе, люди по всей стране ждут не просто перемирия, а полноценного восстановления мира. Именно это обещала нынешняя власть на выборах. Получила огромный кредит доверия избирателей и могла уже добиться политического урегулирования без оглядки на радикалов и «партию войны». К сожалению, Зе-команда решила заигрывать с ними и продолжать политику своих предшественников, а не прислушиваться к пожеланиям своего избирателя", - заявил парламентарий.
Как отметил Юрий Бойко, работа над политическим урегулированием конфликта, реализацией Минских соглашений и других международных договоренностей на сегодняшний день практически свернута.
"Путь к миру хорошо известен – это комплексная реализация Минских соглашений. Однако, в уходящем году правящее большинство не сделало ни шага по реализации их политической части. Не ведется работа по имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", хотя такая договоренность при участии президента Владимира Зеленского достигнута на встрече "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года. В результате, из-за отсутствия конкретных политических решений ситуация на линии разграничения остается крайне напряженной", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.
Это, по его словам, создает большие риски для нашей страны, тормозит развитие нашей экономики, усугубляет проблемы украинцев.
"Украина в первую очередь должна быть заинтересована в восстановлении мира на востоке страны. Ведь последствия конфликта – это ухудшение экономической ситуации, снижение темпов роста ВВП, потеря инвестиций, продолжение стагнации в отечественной промышленности. Конфликт, который истощает страну – одна из главных причин бедности украинских семей. Он сковывает ресурсы государственного бюджета, которые могли бы пойти на помощь людям, укрепление отечественной медицины и образования. Если в стране не будет восстановлен мир, эти последствия будут только усугубляться", - отметил Юрий Бойко.
Политик напомнил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" предложила Мирный план для восстановления территориальной целостности страны.
"На сегодняшний день ОП-ЗЖ - единственная политическая сила в Украине, которая предложила комплексный и пошаговый план преодоления конфликта на основе Минских соглашений. Его реализация позволит ответить на ожидания людей, политическим путем добиться мирной реинтеграции и вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.
Он напомнил, что весь год партия и парламентская фракция ОП-ЗЖ предлагали практические шаги для урегулирования конфликта на Донбассе.
"Мы инициировали принятие парламентских Постановлений, направленных на то, чтобы продемонстрировать желание и готовность Украины двигаться по пути к миру. Требовали внесения в повестку дня работы парламента законов, предусмотренных Минскими соглашениями и договоренностями лидеров "Нормандской четверки". В будущем году налаживание мирного процесса – главный приоритет в работе Верховной Рады. И мы будем добиваться, чтобы наши инициативы были реализованы. А если провластное большинство, вопреки требованиям общества, продолжит блокировать мирные инициативы, то первым шагом к миру и единству страны станет роспуск этого парламента", - резюмировал Юрий Бойко.
по теме
Запредельные цены на энергоносители делают продукцию украинских предприятий не только неконкурентоспособной, но и существенно повышают ее стоимость для людей
Законопроект, позволяющий украинцам иметь несколько гражданств, содержит нормы, которые могут нанести вред стране, поэтому сейчас его нужно отложить
Из всех законопроектов, которые парламент намерен рассмотреть во вторник, 14 декабря, "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет голосовать только за законопроект, который запрещает банкротство государственных угледобывающих предприятий
Люди должны иметь возможность потратить тысячу за вакцинацию на свои потребности, а не так, как хочет президент и его окружение
Диалог между президентами России и США важен для урегулирования конфликта на Донбассе и снятия напряженности на всем Европейском континенте