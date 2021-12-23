Аби врятуватися від вогню, люди вистрибували з вікон.

Двоє людей залишаються в лікарні після масштабної пожежі в комплексі відпочинку на Вінниччині. Тим часом орендарку готелю поліція затримала. Жінка нині в СІЗО.

За порушення вимог пожежної безпеки їй загрожує до 8-ми років за ґратами. Нагадаю, пожежа сталась учора. На той момент у комплексі було понад півсотні людей.

Аби врятуватися від вогню, люди вистрибували з вікон. Загинула працівниця закладу, ще кілька людей травмувались.