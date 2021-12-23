Пожежа на Вінниччині: двоє людей залишаються в лікарні [ Редактировать ]
Двоє людей залишаються в лікарні після масштабної пожежі в комплексі відпочинку на Вінниччині. Тим часом орендарку готелю поліція затримала. Жінка нині в СІЗО.
За порушення вимог пожежної безпеки їй загрожує до 8-ми років за ґратами. Нагадаю, пожежа сталась учора. На той момент у комплексі було понад півсотні людей.
Аби врятуватися від вогню, люди вистрибували з вікон. Загинула працівниця закладу, ще кілька людей травмувались.
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За порушення вимог пожежної безпеки їй загрожує до 8-ми років позбавлення волі. Нагадаю, вночі проти середи в передмісті Вінниці зайнявся готельний комплекс.
Поліція затримала 46-річну орендарку готельно-ресторанного комплексу на Вінничині, де під час пожежі загинула дівчина. Жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання - повідомили у поліції.
У комплексі під час пожежі загинула дівчина. Жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання - повідомили у поліції.
Як палає заміський комплекс відпочинку в передмісті Вінниці було видно за кілька кілометрів. Зайнялося приблизно о третій ночі. Осередок - на шостому поверсі - останньому. Полум'я швидко перекинулося на дах.
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