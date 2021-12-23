У лікарнях знову розгортають інфекційні відділення і знову готуються працювати в авральному режимі.

А в цю країну так просто не заїдеш. Ізраїль до кінця січня офіційно закритий для туристів. Країну накриває чергова хвиля Ковіду! Вже п'ята! Через "Омікрон" там знову запровадили жорсткий карантин. Більше розкаже наш ізраїльський кореспондент Антон Готліб.

Понад тисячу нових заражених Ковідом. І це вперше за останні два місяці. Стрибок різкий, влада занепокоєна. Хоча поріг госпіталізацій ще не перевищено. У лікарнях знову розгортають інфекційні відділення і знову готуються працювати в авральному режимі. П'ята хвиля накриває, кажуть в уряді.

Нафталі Беннет, прем'єр-міністр Ізраїлю:

"Омікрон" уже в країні - від Кнесету до дитячих садків - і швидко поширюється. Цифри поки що невеликі, але штам дуже заразний. Ми бачимо, що в усьому світі кількість тих, хто заразився, подвоюється протягом 2-3 днів.

Між чиновниками точаться палкі дискусії: що ж робити? Частина міністрів - за локдаун на новорічні свята. Решта - проти. Аргументують тим, що економіка ще не оговталась від попередніх карантинів. До того ж країна - щонайменше до січня 22-го - закрита для туристів. І для Ізраїлю це катастрофа.

Ніцан Горовіц, міністр охорони здоров'я Ізраїлю:

Ми не допустили швидкого проникнення "Омікрону" в країну, вчасно закривши аеропорт. Поки що зараженість не надто висока - кілька десятків людей, ще кілька сотень під підозрою. Але я закликаю не розслаблятися, дотримуватися правил, носити маски, уникати скупчень людей. Але головне - вакцинуватися та щеплювати дітей.

Туризм приносив Ізраїлю близько трьох відсотків ВВП. Це мільярди євро! Представники тургалузі в розпачі. Кажуть - такого немає ніде, щоб держава настільки довго й герметично була закрита від світу.

Ронен Соломон, керівник туристичного напряму Торгово-промислової палати Ізраїлю:

У 2019 році країну відвідали майже п'ять мільйонів іноземців. 2020-го - менше ніж мільйон. Закриваються компанії, туристичні й транспортні, втратили роботу тисячі співробітників готелів і ресторанів, нема кому купувати сувеніри. Туризм давав держскарбниці приблизно 6 мільярдів євро щороку. Тепер у нас лише збитки.

Поки що рішення про локдаун Ізраїль не ухвалив. Влада побоюється хвилі протестів. Посилили тільки вимоги щодо дотримання карантину - безжально штрафуватимуть тих, хто без масок, або відвідує громадські міста без "зеленого паспорта". Вдалися й до більш масштабної пропаганди щодо вакцинації. Це наразі єдиний спосіб протистояти інфекції, кажуть медики.