Ініціювали своє службове розслідування у Фонді соцзахисту осіб з інвалідністю.

"Найкраще" дітям? Замість лікувального ортопедичного взуття - повний... неліквід! Саме таку пару черевиків отримала мама дівчинки із ДЦП від держави. Жінка відзняла їх на відео й виклала в мережу.

Чому дитині дісталося взуття із дефектом? Що відповідає виробник і як відреагує влада? Про маленький приклад великого недбальства - Олена Логінова.

Це черевички із сюрпризом! І їх держава презентувала шестирічній Насті. У дівчинки ДЦП. Ось тільки її мама такою допомогою розчарована. Бо взуття, мовляв, "з дефектом"...

-Далее мы можем видеть вот ... какая-то жатка ... я понимаю, что это так модно ...

А ще тут з "модних тенденцій" - тканинний обшив замість шкіряного та відбитки пальців майстра. Буквально кілька прогулянок - і взуття в смітник, каже Ірина.

Спілкуємося з нею по відеозв'язку. Жінка сама з Луганщини. Щоб отримати такі ортопедичні черевики для дитини, вона зібрала безліч довідок: і від лікаря, і від управління соцзахисту. Після чого до них приїжджали з Харківського протезно-ортопедичного заводу, брали заміри. І врешті - такий результат.

Ірина, замовниця ортопедичного взуття:

Я просто пришла в ужас. Абсолютно не похожее на качественную обувь. Такие детки, у них потребность именно в качественной обуви, в кожанной. Для того, чтобы не травмировать эту ножку.

Жінка змовчувати не стала. Звернулася до Тимчасової слідчої комісії з порушення прав дитини в парламенті. І там відреагували.

Павло Сушко, голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування випадків та причин порушення прав дитини:

Я готовлю депутатське звернення до Міністерства соцполітики, щоб з'ясувати реальний стан справ у цій сфері, в сфері засобів реабілітації, а також буду готувати звернення до правоохоронних органів, щоб вони втрутилися в цю ситуацію, розібралися, чи дійсно ефективно використовуються державні кошти.

Взуття передали на експертизу. Ініціювали своє службове розслідування і у Фонді соцзахисту осіб з інвалідністю.

Євген Чеглаков, директор Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю:

Ми займаємось тим, що з'ясовуємо всі обставини. І наскільки нам на сьогодні відомо, це прикра помилка, яку допустило підприємство.

А ось і сам Харківський казенний протезно-ортопедичний завод. Інцидент тут пояснюють просто форс-мажорними обставинами. Мовляв, переплутали пакунки і передали замовниці недопрацьовані черевики.

Это пара ещё не до конца была закончена. Там, во-первых, ещё нужно было чистить, покрыть аппаратурой, потом её нужно было обжечь, чтобы убрать все там неровности, все шероховатости.

Євген Фролов, директор Харківського казенного експериментального протезно-ортопедичного заводу:

Сначала с завода взяли упаковку, которая не должна была поступить конечному потребителю. А конечный потребитель взял эту упаковку, даже не открыл, чтобы поинтересоваться, что в ней. То есть на момент, когда мама забирала эту обувь, она расписалась, что её всё устраивает.

Виробники переконані, претензії до них безпідставні. І впевнені, це доведе і експертиза. Усі медичні вимоги до взуття виконані.

Євген Овчаренко, начальник цеху з виготовлення взуття:

Согласно назначению врача, там надо было сделать удлинённый каблук, который бы корректировал положение ножки в определённом состоянии. Вот подошва в любом случае не делается из одной части. Она делается из двух частей.

В Україні понад три десятки підприємств, які спеціалізуються на виготовленні ортопедичного взуття. Батьки дітей з інвалідністю можуть обрати будь-яке. Функція держави - лише оплатити обрану пару. А якщо взуття замовника не влаштує, гроші підприємству ніхто не перерахує.

Євген Чеглаков, директор Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю:

У разі невідповідності ви маєте повне право відмовитись від цього виробу, відправити його на доопрацювання або взагалі вибрати інше підприємство.

Тому фахівці радять батькам перевіряти взуття одразу під час отримання. Щоб уникнути таких прикрих інцидентів, як стався з Іриною та її дочкою. А черевики родині вже пообіцяли замінити.