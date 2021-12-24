Європа звинувачує уряд РФ у допомозі "вагнерівцям" у Малі [ Редактировать ]
Європа звинувачує уряд РФ у допомозі "вагнерівцям" у Малі. Спільну заяву зробили 13 європейських країн. Серед них - Велика Британія, Франція, Німеччина та Канада. Ситуація з безпекою в Малі погіршилася у червні, коли Париж оголосив про скорочення своїх сил у країні. У Малі солдати боролися з терористичними угрупованнями. На початку вересня стало відомо, що російська військова компанія - Wagner Group - уклала договір із керівною хунтою Малі. За ним - найманці навчатимуть малійських військових. У Росії традиційно заперечують будь-які зв'язки уряду з ПВК "Вагнера".
по теме
"Група Вагнера" - це неофіційна військова структура, яка не входить до регулярних Збройних сил Росії. Офіційно - Москва заперечує існування ПВК.
Напередодні українська сторона заявила про певний прогрес і стриманий оптимізм у переговорах Тристоронньої контактної групи. Повернення до режиму тиші - було основною темою перемов.
Відповідну спільну заяву опублікували 36 країн-членів ООН. І наголосили - РФ "дезінформувала та висунула цинічні звинувачення на адресу решти країн, спотворивши їхню історію у власних політичних цілях".
Вартість підскочила на тлі інформації про зупинення та розворот у реверс роботи трансконтинентального газопроводу "Ямал-Європа".
Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що нібито півтори сотні американських військових привезли на схід України хімічну зброю та разом з українськими армійцями готують провокацію.
Вони вимагають від Москви негайно відвести війська від українського кордону та припинити погрози Києву. Серед інших обмежень, передбачених у разі продовження агресії, - санкції проти військового керівництва Росії.