Європа звинувачує уряд РФ у допомозі "вагнерівцям" у Малі. Спільну заяву зробили 13 європейських країн. Серед них - Велика Британія, Франція, Німеччина та Канада. Ситуація з безпекою в Малі погіршилася у червні, коли Париж оголосив про скорочення своїх сил у країні. У Малі солдати боролися з терористичними угрупованнями. На початку вересня стало відомо, що російська військова компанія - Wagner Group - уклала договір із керівною хунтою Малі. За ним - найманці навчатимуть малійських військових. У Росії традиційно заперечують будь-які зв'язки уряду з ПВК "Вагнера".