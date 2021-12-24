В Запорожской области перевернулся микроавтобус с юными спортсменами. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Авария произошла 23 декабря около 15:30 на автодороге "Днепрорудное-Василовка" возле села Скельки Васильевского района. В момент ДТП в салоне микроавтобуса находилось 20 детей в возрасте 9-10 лет, ехавших на спортивные соревнования. Вместе с ними ехали трое родителей и тренер.

К счастью, в ДТП никто из юных спортсменов не пострадал. В больницу с травмой головы обратился только тренер. С места происшествия пассажиры уехали самостоятельно на попутном транспорте, возле микроавтобуса Mercedes дежурил только водитель.

По факту ДТП полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УКУ - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

В отношении владельца компании-перевозчика составлен административный протокол по ст. 140 "Нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог и улиц, непринятие мер по своевременному запрету или ограничению движения или обозначению на автомобильных дорогах и улицах мест производства работ" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщали "Подробности", 23 декабря в Харьковской области на дороге "Харьков-Волчанск" произошло тройное ДТП в результате которого погиб один человек и трое получили травмы.