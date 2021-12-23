Шантажировал и угрожал взорвать: под Запорожьем подросток "минировал" школы [ Редактировать ]
В городе Бердянск, который находится в Запорожской области, 15-летний школьник звонил в полицию и сообщал о минировании заведений среднего образования. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.
Согласно данным правоохранителей, псевдоминером оказался ученик девятого класса одной из местных школ. Установлено, что 15-летний подросток из-за безответной любви пытался отомстить своему сопернику.
Отмечается, что правоохранители обследовали помещения и территории и установили, что сообщение о минировании ложное. Известно, что в настоящее время полицейские открыли уголовное производство, наказание за которое карается лишением свободы, сроком до 8 лет.
Читайте также, на Прикарпатье мужчина позвонил прпавоохранителям с заявлением о минировании ТЭС. Взрывотехники, приехав на место происшествия, проверили все помещения, которые прилегают к объекту, однако никаких следов взрывчатки не нашли.
Кроме того, правоохранители в Луганской области проверяют информацию о минировании объектов промышленности, автозаправочных станций и супермаркетов. Сотрудники полиции развернули работу ситуационного центра, подняв по тревоге мобильные экипажи, взрывотехников и кинологов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Причиной инцидента стал сильный ветер
На месте работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
Инцидент произошел около 08:38
Возгорание произошло в кирпичном доме
Спасатели эвакуировали более десятка человек