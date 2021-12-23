В городе Бердянск, который находится в Запорожской области, 15-летний школьник звонил в полицию и сообщал о минировании заведений среднего образования. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Согласно данным правоохранителей, псевдоминером оказался ученик девятого класса одной из местных школ. Установлено, что 15-летний подросток из-за безответной любви пытался отомстить своему сопернику.

Отмечается, что правоохранители обследовали помещения и территории и установили, что сообщение о минировании ложное. Известно, что в настоящее время полицейские открыли уголовное производство, наказание за которое карается лишением свободы, сроком до 8 лет.

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Кроме того, правоохранители в Луганской области проверяют информацию о минировании объектов промышленности, автозаправочных станций и супермаркетов. Сотрудники полиции развернули работу ситуационного центра, подняв по тревоге мобильные экипажи, взрывотехников и кинологов.

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