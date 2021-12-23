В Харьковской области на автомобильной дороге "Харьков-Волчанск" случилось тройное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть погибшие. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла между населенными пунктами Кутузовка и Михайловка. Одновременно столкнулись три автомобиля - Ford Fusion, Volkswagen Touareg и ВАЗ-2121 Нива.

23 декабря в 08:00 в Службу спасения 101 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Харьков-Волчанск между селами Кутузовка и Михайловка.

Отмечается, что вследствие ДТП пассажир Ford погиб, его тело зажало конструкциями авто. Спасатели ГСЧС с помощью спецсредств деблокировали тело погибшего. Также 4 человека получили травмы различно степени тяжести и были госпитализированы.

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Кроме того, в Днепропетровской области на автомобильной трассе между населенными пунктами Бузовка и Ковпаковка, которые находятся в Новомосковском районе произошла авария, в результате которой есть погибший, водитель транспортного средства Daewoo Lanos не справился с управлением.

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