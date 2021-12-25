"Люфтганза" скасувала низку рейсів на Різдво [ Редактировать ]
На Різдво скасувала низку своїх рейсів і компанія "Люфтганза". Йдеться про дальні перельоти у Бостон, Г'юстон та Вашингтон. Причина - хворі на Ковід пілоти. В компанії не уточнили, який саме штам вірусу вони підхопили. Обіцяють лише поновити рейси вже 26 числа.
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