Во Львове на железнодорожном вокзале произошло возгорание в вагоне поезда "Киев-Ужгород". Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту происшествия вагон был отцеплен от поезда, из окон выбивался дым. Проводник уже вывел пассажира, находившегося в вагоне. В течение нескольких асов возгорание быдл ликвидировано.

Отмечается, что в результате пожара огонь уничтожил электрощитовую и служебное помещение проводников на площади 4 кв. м. К ликвидации пожара привлекалось 22 человек личного состава и три единицы спецтехники. Причина возгорания устанавливается.

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Кроме того, в Черновицкой области происходят массовые задержки поездов на несколько часов. Такая ситуация возникла в связи с тем, что на участке железной дороги произошел карстовый обвал, который сейчас активно ликвидируют железнодорожники.

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