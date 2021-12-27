Один військовослужбовець тяжко поранений на Сході цієї доби. Ворог п'ять разів порушував режим тиші - застосовував, зокрема, і заборонену зброю. Противник атакував із гранатометів поблизу Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів. А у напрямку Талаківки скинув гранати з безпілотника. Українські захисники відкрили вогонь у відповідь і змусили ворога припинити атаки. Про так зване новорічне перемир'я - Ігор Левенок.

Передова на Світлодарській дузі. Бійці в окопах - на сторожі. Кажуть: про чергове новорічне перемир'я чули. Але тут воно таке, що біля кулеметів мусять бути цілодобово.

Максим, військовослужбовець Збройних сил України:

Стрельба, і опять же ж ВОГи так само. ВОГи вони кожен день кидають. Тобто АГС працює і з подствольника…

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

На даному напрямку ще й проблемно із-за того, що заїхали снайперські групи іменно регулярних військ Російської Федерації. Доволі професійно вони працюють. Без виявлення себе. Работають прицільно…

Ось так і минають фронтові будні. Та хлопці не нарікають. Адже вони тут, щоби за їхніми спинами був мир.

Завжди на позитиві, як кажуть, позитив він спасає і дає друге дихання в цій справі нашій нелегкій…

Армійці не приховують: відпочивати їм ніколи. Та й усі вояки вже бувалі - знають: коли панує хитка тиша, слід бути особливо пильними. Можуть бути ворожі провокації та обстріли, або ж працювати диверсійні групи. Клопоту додав і сніг.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Це більше, скажем так, як демаскуючий фактор цей сніг, бо випав сніг, люди починають ходити і противник може даже з того самого безпілотника побачить наші тропи передвіженія і наше місце знаходження в окопах…

Але свято і піднесений настрій панують і тут. А ще в підрозділі є поповнення - вісім цуценят від Моллі та італійського дога Арчі. Бійці не натішаться. Бавляться із малечею. Кажуть: собаки, тут на передовій, це своєрідний релакс.