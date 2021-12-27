Мігранти знову штурмували польський кордон [ Редактировать ]
Мігранти знову намагалися прорватися в Польщу з Білорусі. Майже пів сотні людей штурмували прикордонний пункт у Мельнику.
Щоб потрапити в ЄС, біженці жбурляли у польських силовиків каміння та осліплювали їх лазерами. Загалом, із серпня незаконно перетнути польсько-білоруський кордон намагалися близько 40 тисяч іноземців.
До середини наступного року Варшава планує звести на межі з Білоруссю огорожу протяжністю майже 200 кілометрів і заввишки понад 5 метрів.
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Мігранти з Білорусі намагалися проникнути на польську територію через пошкоджене загородження. Діяли вони невеличкими групами.
Водночас на польсько-білоруський рубіж прибули військові з Естонії.
Минулої доби незаконно потрапити з Білорусі до ЄС намагалися 69 осіб. З них, половина сформували окрему групу та влаштували силовий штурм.
Мігранти - кидали в польських силовиків петарди. А з десяток - намагалися потрапити в ЄС - по воді. Хотіли перетнути рубіж - на човні.
Раніше іракський уряд виділив понад 200 тисяч доларів на повернення своїх громадян, які застрягли на кордоні Польщі та Білорусі.