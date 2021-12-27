Біженці жбурляли у польських силовиків каміння та осліплювали їх лазерами.

Мігранти знову намагалися прорватися в Польщу з Білорусі. Майже пів сотні людей штурмували прикордонний пункт у Мельнику.

Щоб потрапити в ЄС, біженці жбурляли у польських силовиків каміння та осліплювали їх лазерами. Загалом, із серпня незаконно перетнути польсько-білоруський кордон намагалися близько 40 тисяч іноземців.

До середини наступного року Варшава планує звести на межі з Білоруссю огорожу протяжністю майже 200 кілометрів і заввишки понад 5 метрів.