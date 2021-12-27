Зимові змагання з плавання відбулися в столиці Чехії. На заваді не стали навіть морози, до Праги з'їхалися понад три сотні плавців. Як минули такі екстремальні купання - дивіться далі.

Щорічні зимові купання відбулися в Празі. Сотні плавців перевірили на витримку холодом. Приміром, Оленка подолала 750 метрів у крижаній воді за 9 хвилин - і стала переможцем.

Оленка Стербова, плавчиня:

Цього року було справді зимно, і після води - теж дуже холодно. Поспішаю до приміщення, щоб зігрітися.

Такий різдвяний заплив проводять у столиці Чехії щороку. Цього разу було 360 учасників із восьми країн світу, зокрема Польщі, США та Великої Британії. Серед них - і досвідчені плавці, і початківці. Змагалися у різних категоріях. Загалом, долали три дистанції - 100, 300 та 750 метрів.

Каміла Сінделарова, плавчиня:

Я лише новачок, тому вибрала коротшу дистанцію - на 100 метрів. Наступного року точно спробую на 300.

Погода плавців не надто шкодувала. Під час запливу температура повітря сягало мінус шести градусів за Цельсієм, а води - близько 4-х. Такий показник - найнижчий за останні кілька років.

Річард Хан, плавець:

Це виняток, коли вода нижче як 4 градуси. Я такого не пам'ятаю. Але так приємно бадьорить.

Зимові купання в Чехії започаткував Альфред Нікодем. 1923-го року він із побратимами випробував холодні води Влтави. Минуло п'ять років, і разом із ним купалося вже понад п'ятдесят людей. Відтоді традиція стала щорічною.