Профессионального боксера-тяжеловеса расстреляли на глазах у детей (фото) [ Редактировать ]
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Известного американского профессионального боксера Дэнни Келли, который выступает в супертяжелом весе, расстреляли в городе Темпл-Хиллз (штат Мэриленд) на глазах у его девушки и троих детей. Об этом сообщает New York Post.
В канун Рождества, 24 декабря, 30-летний Дэнни Келли ехал с семьей близкими на праздничный ужин, когда киллер на машине остановился рядом с его внедорожником и открыл огонь. Прибывшие медики отвезли спортсмена в больницу, где констатировали его смерть.
Подруга Келли и трое его детей 4, 7 и 9 лет от пуль не пострадали. Полиция уже объявила награду в размере $25 тыс/ за информацию о стрелке.
Последний раз Дэнни Келли выходил на профессиональный ринг в октябре 2019 года, тогда он нокаутировал во втором раунде Ника Киснера. В карьере Келли 10 побед (9 из них - нокаутом), одна ничья и три поражения.
Напомним, что украинского боксера-профессионала Василия Ломаченко отстранили от поединков на неопределенный срок. Такое решение приняла атлетическая комиссия штата Нью-Йорк.
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