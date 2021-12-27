Известного американского профессионального боксера Дэнни Келли, который выступает в супертяжелом весе, расстреляли в городе Темпл-Хиллз (штат Мэриленд) на глазах у его девушки и троих детей. Об этом сообщает New York Post.

В канун Рождества, 24 декабря, 30-летний Дэнни Келли ехал с семьей близкими на праздничный ужин, когда киллер на машине остановился рядом с его внедорожником и открыл огонь. Прибывшие медики отвезли спортсмена в больницу, где констатировали его смерть.

Подруга Келли и трое его детей 4, 7 и 9 лет от пуль не пострадали. Полиция уже объявила награду в размере $25 тыс/ за информацию о стрелке.

Последний раз Дэнни Келли выходил на профессиональный ринг в октябре 2019 года, тогда он нокаутировал во втором раунде Ника Киснера. В карьере Келли 10 побед (9 из них - нокаутом), одна ничья и три поражения.

Напомним, что украинского боксера-профессионала Василия Ломаченко отстранили от поединков на неопределенный срок. Такое решение приняла атлетическая комиссия штата Нью-Йорк.