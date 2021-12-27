В Ізраїлі почали вводити четверту дозу вакцини проти Ковіду [ Редактировать ]
В Ізраїлі почали вводити четверту дозу вакцини проти Ковіду. Це експеримент, за результатами якого хочуть з'ясувати, як вона допомагає боротися з "Омікроном". Щеплення зробили сто п'ятдесят працівників медцентру "Шиба", які в серпні отримали треті - бустерні - ін'єкції. Раніше влада Ізраїлю постановила, що четверту дозу зможуть вколоти всі жителі країни, старші за 60, а також медпрацівники.
Джейкоб Лаві, професор медцентру "Шиба":
Я дуже радий бути першою людиною, мабуть, у світі, яка отримала четверту дозу протиковідної вакцини. Як каже давня приказка: "цей маленький удар у плече - ймовірно, гігантський крок для людства". Сподіваюся, у нашому медичному центрі "Шиба" нам вдасться продемонструвати, що цей четвертий бустер справді гарантує захист проти "Омікрону", украй необхідний під час п'ятої хвилі коронавірусу.
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Бустерною дозою щеплюватимуть медпрацівників та осіб, старших за 60 років. Зробити це можна буде через чотири місяці після отримання третьої дози.
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Щоб запобігти зараженню "Омікроном" - двох щеплень недостатньо. Потрібне третє, бустерне. Аби заохотити людей зробити його якомога швидше - Єврокомісія пропонує обмежити термін дії паспортів імунізації.
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