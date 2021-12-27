В Ізраїлі почали вводити четверту дозу вакцини проти Ковіду. Це експеримент, за результатами якого хочуть з'ясувати, як вона допомагає боротися з "Омікроном". Щеплення зробили сто п'ятдесят працівників медцентру "Шиба", які в серпні отримали треті - бустерні - ін'єкції. Раніше влада Ізраїлю постановила, що четверту дозу зможуть вколоти всі жителі країни, старші за 60, а також медпрацівники.

Джейкоб Лаві, професор медцентру "Шиба":