27 людей потонули в Середземному морі при спробі дістатися Європи [ Редактировать ]
Тіла 27 мігрантів винесло на берег Лівії. Нелегали прямували до Європи, але потонули в Середземному морі. Як повідомляє гуманітарний рух Червоний Півмісяць, кількох біженців урятували. Пошуки ще тридцяти людей тривають. Лівія - головний транзитний пункт для шукачів притулку, які тікають зі своїх країн в Африці та на Близькому Сході. До ЄС їх переправляють контрабандисти. Часто використовують погано обладнані й переповнені гумові човни. За даними ООН, лише цього року в спробі дістатися європейських берегів - загинули півтори тисячі людей.
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Як повідомляє гуманітарний рух "Червоний Півмісяць", трьох біженців урятували.