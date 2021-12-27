Тіла 27 мігрантів винесло на берег Лівії. Нелегали прямували до Європи, але потонули в Середземному морі. Як повідомляє гуманітарний рух Червоний Півмісяць, кількох біженців урятували. Пошуки ще тридцяти людей тривають. Лівія - головний транзитний пункт для шукачів притулку, які тікають зі своїх країн в Африці та на Близькому Сході. До ЄС їх переправляють контрабандисти. Часто використовують погано обладнані й переповнені гумові човни. За даними ООН, лише цього року в спробі дістатися європейських берегів - загинули півтори тисячі людей.