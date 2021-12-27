Прикрашену ялинку занурили на глибину 30 метрів на Дніпропетровщині [ Редактировать ]
Новорічне дерево - на дні кар'єра. На Дніпропетровщині прикрашену ялинку занурили на глибину 30 метрів, і простояти у воді вона має кілька тижнів.
Як дайверам вдається провернути спецоперацію і з якими ідеями вони занурюються? Олена Мендалюк про все знає.
У Новомиколаївському кар'єрі дайвери-екстримали готують спорядження до занурення. Ось вона - зелена красуня, яку опускатимуть на дно. Уже прикрашена світлодіодною стрічкою та новорічними іграшками.
Олег Сухоруков, дайвер:
Ну вот, но бороду под воду не одеваю, это слишком тяжело.
Олег уже восьмий рік занурюється перед Новим роком. Нині цю традицію підтримали фрідайвери. Вони опускатимуться під воду без аквалангів. Павло - серед новачків.
Павло Мосейчук, дайвер:
Для фридайвенга это тяжелое время, жесткое на самом деле. Толстый костюм, много груза, поэтому большая часть просто не готовы к таким условиям нырять.
Підводне плавання взимку - неабияке випробування, навіть для досвідчених дайверів, - зізнається Андрій Воробйов.
Андрій Воробйов, дайвер:
Температура воды у нас круглый год плюс четыре градуса. Видимость регулярно меняется. Все зависит от дождей, осадков, с тем, как вообще ведет себя водоем, он все-таки живой. Поэтому человек может погрузится и оказаться в темноте. Ну и холод, оборудование должно быть готовым к холодной воде.
Щоб усе відбулося безпечно та за планом - на березі йде ретельна підготовка.
Артем Галючек, дайвер:
Правильно нужно собрать, провести, перечитать и такое же количество вернуть обратно, чтобы никто не остался. Мы очень тщательно готовимся. Есть группа товарищей, которая обеспечивает кухню, группа подсчета, группа масовки, развлечения и других празднецтв. Поэтому это очень важный процесс.
Година підготовки - і перші екстремали вже у воді. Серед них Жанна. На холод не скаржиться.
Не, ничего, потом все пройдет.
Для занурення новорічної красуні дайвери збираються на середині Новомиколаївського кар'єру і синхронно опускаються під воду.
На тридцятиметровій глибині вбрана ялинка простоїть кілька тижнів. Потім її піднімуть на поверхню. Щоб продовжити дайверську традицію уже наступного року.
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