Стала відома дата переговорів між Вашингтоном та Москвою щодо напруження на українському кордоні [ Редактировать ]
Новий раунд переговорів між Вашингтоном та Москвою щодо напруження на українському кордоні запланований на 10 січня. Про це повідомляє агентство "Франс прес", посилаючись на власні джерела в Білому домі.
Інформації про те, на якому рівні може відбутися така зустріч - президентів чи других осіб - наразі немає. Нагадаю, що 12 січня очікують перемови представників Кремля та НАТО.
Москва вимагає від Заходу гарантій нерозширення Альянсу на схід. Там натомість відповідають, що Кремль переймається не своїми справами.
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