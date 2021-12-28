Новий раунд переговорів між Вашингтоном та Москвою щодо напруження на українському кордоні запланований на 10 січня. Про це повідомляє агентство "Франс прес", посилаючись на власні джерела в Білому домі.

Інформації про те, на якому рівні може відбутися така зустріч - президентів чи других осіб - наразі немає. Нагадаю, що 12 січня очікують перемови представників Кремля та НАТО.

Москва вимагає від Заходу гарантій нерозширення Альянсу на схід. Там натомість відповідають, що Кремль переймається не своїми справами.