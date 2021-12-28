В Ізраїлі вводять четверту дозу вакцини проти коронавірусу [ Редактировать ]
В Ізраїлі почали вводити четверту дозу вакцини проти Ковіду. Це - експеримент. За його результатами хочуть з'ясувати, як вона допомагає боротися з "Омікроном". Щеплення зробили сто п'ятдесят працівників медцентру Шиба, які в серпні вкололи треті, бустерні, ін'єкції. Раніше влада Ізраїлю постановила, що четверту дозу зможуть ввести всі жителі країни, старші за 60, а також медпрацівники.
Джейкоб Лаві, професор медцентру Шиба:
Я дуже радий бути першою людиною, мабуть, у світі, яка отримала четверту дозу протиковідної вакцини. Як каже давня приказка: "Цей маленький удар у плече - ймовірно, гігантський крок для людства". Сподіваюся, у нашому медичному центрі Шиба нам вдасться продемонструвати, що цей четвертий бустер справді гарантує захист проти "Омікрону", украй необхідний під час п'ятої хвилі коронавірусу.
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Це експеримент, за результатами якого хочуть з'ясувати, ЯК вона допомагає боротися з "Омікроном". Щеплення зробили сто п'ятдесят працівників медцентру "Шиба".
Бустерною дозою щеплюватимуть медпрацівників та осіб, старших за 60 років. Зробити це можна буде через чотири місяці після отримання третьої дози.
У країні вже виявили 134 випадки зараження штамом "Омікрон".
Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Такого показника вдалося досягти лише за рік.
В країні взагалі заборонено промовляти це слово. Коронавірус, за даними іноземних ЗМІ, лікарі замінюють на "пневмонію".