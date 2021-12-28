В Ізраїлі почали вводити четверту дозу вакцини проти Ковіду. Це - експеримент. За його результатами хочуть з'ясувати, як вона допомагає боротися з "Омікроном". Щеплення зробили сто п'ятдесят працівників медцентру Шиба, які в серпні вкололи треті, бустерні, ін'єкції. Раніше влада Ізраїлю постановила, що четверту дозу зможуть ввести всі жителі країни, старші за 60, а також медпрацівники.

Джейкоб Лаві, професор медцентру Шиба: