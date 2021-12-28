В Ізраїлі 5 тисяч перелітних журавлів загинули від пташиного грипу. Спалах інфекції стався у долині водосховища Хула. З огляду на це доступ до заповідника, де зафіксований мор птахів, закрили. Як запобіжний захід також знищать птицю з навколишніх ферм. Через це влада країни попередила про можливий дефіцит яєць.

Тамар Зандберг, міністр довкілля Ізраїлю: