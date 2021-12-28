В Ізраїлі фіксують спалах пташиного грипу [ Редактировать ]
В Ізраїлі 5 тисяч перелітних журавлів загинули від пташиного грипу. Спалах інфекції стався у долині водосховища Хула. З огляду на це доступ до заповідника, де зафіксований мор птахів, закрили. Як запобіжний захід також знищать птицю з навколишніх ферм. Через це влада країни попередила про можливий дефіцит яєць.
Тамар Зандберг, міністр довкілля Ізраїлю:
Це найгірший удар по дикій природі за всю історію Ізраїлю. Уже є тисячі загиблих журавлів і ми досі не знаємо масштабів поширення серед інших диких тварин та водойм. Це заразна хвороба, і вона також небезпечна для людей.
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Міністерство навколишнього середовища вже назвало це найтяжчим ударом по дикій природі в історії країни. Пташиний грип - заразна хвороба, яка вражає також людей.
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