Под Киевом поезд сбил молодого человека, который шел по рельсам и не реагировал на сигналы машиниста. КАк сообщает пресс-служба полиции Киевской области, парень погиб на месте.

"На железнодорожной станции "Мотовиловка" в Фастовском районе поезд сообщением "Киев-Каменец-Подольский" сбил 27-летнего мужчину, который в неустановленном месте переходил железнодорожные пути", - говорится в сообщении.

Машинист использовал экстренное торможение и звуковой сигнал перед столкновением. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

"По данному факту открыто уголовное производство по ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины. Продолжается следствие", - сообщают правоохранители.

Читайте также, в Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского поезда и легкового автомобиля. В результате аварии на месте погибли мужчина и женщина, с помощью гидроинструмента спасатели деблокировали из автомобиля двух человек без признаков жизни.4

Кроме того, первые 58 поездов отправились в путь по новому графику перевозок сегодня, 12 декабря 2021 года. Были созданы 29 новых направлений, а также ускорилось движение поездов и оптимизировались маршруты, что позволит сэкономить пассажирам 4 миллиона 500 тысяч часов в 2022 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.