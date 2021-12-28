Под Киевом поезд задавил насмерть молодого парня [ Редактировать ]
Источник: Національна поліція
Под Киевом поезд сбил молодого человека, который шел по рельсам и не реагировал на сигналы машиниста. КАк сообщает пресс-служба полиции Киевской области, парень погиб на месте.
"На железнодорожной станции "Мотовиловка" в Фастовском районе поезд сообщением "Киев-Каменец-Подольский" сбил 27-летнего мужчину, который в неустановленном месте переходил железнодорожные пути", - говорится в сообщении.
Машинист использовал экстренное торможение и звуковой сигнал перед столкновением. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
"По данному факту открыто уголовное производство по ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины. Продолжается следствие", - сообщают правоохранители.
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Кроме того, первые 58 поездов отправились в путь по новому графику перевозок сегодня, 12 декабря 2021 года. Были созданы 29 новых направлений, а также ускорилось движение поездов и оптимизировались маршруты, что позволит сэкономить пассажирам 4 миллиона 500 тысяч часов в 2022 году.
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