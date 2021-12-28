Проти української компанії "Поллі-Сервіс" як одного з найбільших світових системних інтеграторів в галузі виробництва електронних ідентифікаційних документів, міжнародних платіжних карт, захисних елементів та компонентів вкотре розгорнулася замовна дискредитаційна інформаційна кампанія.

Причиною чергових брудних публікацій проти "Поллі-Сервісу" вважаємо "істерику" офшорних посередників, яких відсторонено від заробляння сотень мільйонів доларів українцях шляхом корупційної співпраці з колишнім керівництвом державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна".

Теми заробляння величезних сум грошей на виготовленні українських паспортів офшорами та виведення при цьому мільярдів гривень в офшори неодноразово фігурували у гучних журналістських розслідуваннях. Зокрема, у розслідуваннях наголошувалося, що колишні керівники "Поліграфічного комбінату "Україна" цілеспрямовано зруйнували національну індустрію захищеного друку. Державні замовлення на поставку матеріалів були передані посередницьким офшорним компаніям. Зазначені посередники повністю монополізували ринок і здійснювали поставки компонентів, завищуючи ціни в 4-5 разів і при цьому навіть не маючи жодних власних виробничих потужностей.

Наголошуємо, що всі без виключення країни світу захищають своє національне виробництво та надають преференції вітчизняним виробникам. В першу чергу це стосується сфери державних закупівель. Це питання національних інтересів, оскільки при роботі з вітчизняним виробника не менш 80% вартості продукції залишається в Україні у вигляді податків, заробітних плат, оплати енергоресурсів, здійснення сплат вітчизняним компаніям на забезпечення адміністративних і транспортних потреб. Тоді як замовлення в іноземного виробника залишає нашій державі лише 25% у вигляді ПДВ на імпорт та мита, а не менш як 75% сплаченої вартості стає здобутком країни іноземного виробника.

Закупівлі товарів у вітчизняних виробників стимулюють національну економіку, створюють робочі місця, збільшують податкові надходження до бюджету, сприяють зростанню ВВП країни та підвищують рентабельність вітчизняного інноваційного виробництва.

Відповідно 23 жовтня 2021 року Державним підприємством "Поліграфічний комбінат "Україна" була затверджена Політика власності, яка базується на національних пріоритетах та на інтересах розвитку Підприємства як національного виробника бланків цінних паперів та документів суворої звітності.

Також на сайті Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" опубліковано (www.pk-ukraina.gov.ua) кваліфікаційні вимоги до постачальників обладнання та матеріалів, що використовується для виготовлення захищених бланків документів, у тому числі з імплантованими контактними/безконтактними електронними носіями.

Серед них – наявність власної матеріально-технічної бази; персоналу відповідної технічної кваліфікації; схвальні відгуки контрагентів, документальне підтвердження виконання аналогічних договорів постачання обладнання або матеріалів, документальне підтвердження позитивного досвіду роботи у галузі постачання обладнання для персоналізації документів, що посвідчують особу, або її спеціальний статус, платіжних карток; наявність сертифікатів оригінальності походження/ виробництва продукту тощо.

Українська компанія "Поллі-Сервіс" єдина в Україні надіслала документи, які підтверджують повну відповідність кваліфікаційним вимогам, розміщеним на сайті ПК "Україна", на 161 аркуші.

"Поллі-сервіс" звертається до журналістів з проханням надавати своїм читачам тільки достовірну інформацію, ретельно перевіряти дані, що надходять із сумнівних або зацікавлених джерел та не брати участь у поширенні брехні, яка грає на руку офшорним компаніям, що боряться виключно за свій власний прибуток і знецінюють українських виробників, технології українських вчених та зневажають національні інтереси України.