Катастрофический рост цен на все продукты и услуги, увеличение тарифов, инфляция – все это, как снежный ком, навалилось на украинцев, делая их нищими. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы- За жизнь " Юрий Бойко в эфире телеканала "Украина24".

Но самое страшное, заявил оппозиционный политик, люди стали не только беднее – они потеряли уверенность в завтрашнем дне. Если раньше у людей была надежда на стабильность и изменения в лучшую сторону, то сейчас и этого нет.

"Власть шла на выборы с обещаниями снизить тарифы, но в результате пошла на поводу у внешних кредиторов и проигнорировала интересы собственного народа. Сейчас Украина – единственная страна в Европе, которая стала заложницей спотовых цен на газ на европейском рынке, которые, к тому же, постоянно растут. Такая позиция власти не только делает украинскую продукцию неконкурентной на мировых рынках и значительно снижает на нее спрос внутри страны, но загоняет людей в тарифную кабалу. А из-за бездарной политики в отношении субсидий не все нуждающиеся могут получить эту необходимую государственную помощь. Украина катится в пропасть, а власть, живущая в своем виртуальном мире, игнорирует катастрофу и занимается собственным пиаром", – сказал Юрий Бойко.

По словам оппозиционного политика, сейчас ключевая задача – преодолеть бедность и помочь украинским семьям наконец-то выбраться из нищеты. Согласно последним социологическим опросам, 65% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, а у 70% и вовсе ухудшилось материальное положение.

"Единственным выходом, который позволит вывести страну из кризиса и привести к власти профессионалов – это досрочные парламентские выборы. Перевыборы – это всегда путь вперед и шанс для людей на возврат к нормальной жизни. Тем более что люди уже давно потеряли доверие к парламенту и власти, которая отстаивает лишь свои интересы, игнорируя собственный народ. На смену политическим бездарностям в Верховную Раду должны прийти те политические силы, которые будут выполнять свои обещания и работать на благо людей. ОП-ЗЖ вернет людям уверенность в завтрашнем дне и выведет страну из кризиса", - резюмировал Юрий Бойко.