Найдавнішу правозахисну організацію "Меморіал" ліквідували у РФ. Так Кремль намагається переписати історію - зазначено в газеті "Finacial Times". Товариство десятки років досліджувало злочини сталінізму. Також "Меморіал" вів документацію щодо політичних репресій в СРСР, опікувався відновленням пам'яті про жертв режиму. А така діяльність - на думку російської влади - становить загрозу для суспільства. У жовтні цього року на організацію силою чинили тиск. В офіс "Меморіалу" вдерлися декілька десятків людей у масках і почали всіх виганяти з приміщення. Саме тоді в будівлі транслювали фільм про Голодомор.