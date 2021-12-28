Перша американська родина в'їхала до надрукованого на 3D-принтері будинку [ Редактировать ]
Перша американська родина в'їхала до надрукованого на 3D-принтері будинку. Одноповерхову споруду на околиці міста Вільямсберг звели за 12 годин. Її фундамент та стіни зробили з бетону. Загальна площа - 110 квадратних метрів. У будинку - три спальні та дві ванні кімнати. Його спорудили в межах програми зведення житла для малозабезпечених. Новітня технологія на 15% знизила вартість робіт. Але ціну нової оселі - не називають.
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Переговоры будут посвящены вопросу по ситуации вокруг Украины и контролю над вооружениями
Авторитетне видання New York Times проводило щорічну вікторину серед своїх читачів. І хоча на шпальтах неодноразово писали й про Україну, і про російську техніку на кордоні - американці не змогли сказати де наша країна розташована.
І це теж - "домашнє завдання" для Києва. Працювати не тільки з Білим домом чи Конгресом. А й пересічним американцям через пресу постійно нагадувати, що таке Україна і де вона географічно.
Те, що для одних - символ теорії змови, для інших - життєва потреба. У Швеції дедалі більше громадян почали вживлювати під шкіру... чипи.