В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса еще более 131 тысячи человек. Что почти в три раза больше чем днем ранее.

За вчера, 28 декабря 131 129 человек вакцинированы против коронавируса.

Первую дозу получило 34 463 человека, вторую - 94 974 человека, дополнительную дозу получили 402 человека, бустерную дозу - 1290.

С начала вакцинальной кампании в стране привито 14 639 498 человек.

Из них получили первую дозу вакцины - 14 639 496 человек, получили две дозы - 13 542 266, дополнительную дозу - 2 610 человек, бустерную дозу - 2 280 человек.

Всего в Украине проведено 28 186 652 прививки.

Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.