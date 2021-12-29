Необходимо прекращать военную истерию и начинать движение к миру - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Для завершения конфликта необходимо идти путем политического урегулирования, а не конфронтации и ультиматумов. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в эфире телеканала "Украина24".
"Последние два месяца власть накачивает военный психоз. Дошло до того, что уже всех женщин отправляют в военкоматы для постановки на учет. Прошлая власть использовала войну как технологию и списывала на нее всё – коррупцию, воровство и т.д. Нынешняя – продолжает этот путь и списывает на войну свой непрофессионализм, стагнацию в экономике, высокие тарифы", – подчеркнул парламентарий.
По словам политика, военного пути решения конфликта – не существует.
"Мы считаем, что лучше договариваться, чем стрелять, и нужно находить компромиссы. Ключевое условие для мира – наличие политической воли у руководства страны. Власть должна выполнить свое обещание, с которым победила на выборах, – вернуть мир в страну. Идти путем переговоров, поиска компромиссов и честного разговора с обществом", – подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.
Примером неэффективности и отсутствия политической воли у власти по мирному урегулированию политик назвал деятельность Министерства по вопросам реинтеграции.
"У нас существует Министерство реинтеграции, которое за два года обошлось государству в 3 млрд гривен. Покажите хоть одно село, которое оно реинтегрировало. Кроме громких заявлений и скандальных законопроектов, разделяющих людей, это министерство ничего не производит", – подчеркнул парламентарий.
Он напомнил, что ОП-ЗЖ последовательно выступает за реализацию Минских соглашений для скорейшего восстановления мира в стране.
"Наша политическая сила поддерживает выполнение Минских соглашений и подала ряд законопроектов, которые направлены на их реализацию. Люди ждут мира, и политики обязаны оправдать их ожидания. А если нет политической воли – уйти, уступить свое место тем, кто сможет вернуть мир и единство Украине", – резюмировал Юрий Бойко.
по теме
Люди по всей Украине ждут полноценного восстановления мира, а не только поддержания хрупкого перемирия
Запредельные цены на энергоносители делают продукцию украинских предприятий не только неконкурентоспособной, но и существенно повышают ее стоимость для людей
Законопроект, позволяющий украинцам иметь несколько гражданств, содержит нормы, которые могут нанести вред стране, поэтому сейчас его нужно отложить
Из всех законопроектов, которые парламент намерен рассмотреть во вторник, 14 декабря, "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет голосовать только за законопроект, который запрещает банкротство государственных угледобывающих предприятий
Люди должны иметь возможность потратить тысячу за вакцинацию на свои потребности, а не так, как хочет президент и его окружение