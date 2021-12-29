Для завершения конфликта необходимо идти путем политического урегулирования, а не конфронтации и ультиматумов. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в эфире телеканала "Украина24".

"Последние два месяца власть накачивает военный психоз. Дошло до того, что уже всех женщин отправляют в военкоматы для постановки на учет. Прошлая власть использовала войну как технологию и списывала на нее всё – коррупцию, воровство и т.д. Нынешняя – продолжает этот путь и списывает на войну свой непрофессионализм, стагнацию в экономике, высокие тарифы", – подчеркнул парламентарий.

По словам политика, военного пути решения конфликта – не существует.

"Мы считаем, что лучше договариваться, чем стрелять, и нужно находить компромиссы. Ключевое условие для мира – наличие политической воли у руководства страны. Власть должна выполнить свое обещание, с которым победила на выборах, – вернуть мир в страну. Идти путем переговоров, поиска компромиссов и честного разговора с обществом", – подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Примером неэффективности и отсутствия политической воли у власти по мирному урегулированию политик назвал деятельность Министерства по вопросам реинтеграции.

"У нас существует Министерство реинтеграции, которое за два года обошлось государству в 3 млрд гривен. Покажите хоть одно село, которое оно реинтегрировало. Кроме громких заявлений и скандальных законопроектов, разделяющих людей, это министерство ничего не производит", – подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что ОП-ЗЖ последовательно выступает за реализацию Минских соглашений для скорейшего восстановления мира в стране.

"Наша политическая сила поддерживает выполнение Минских соглашений и подала ряд законопроектов, которые направлены на их реализацию. Люди ждут мира, и политики обязаны оправдать их ожидания. А если нет политической воли – уйти, уступить свое место тем, кто сможет вернуть мир и единство Украине", – резюмировал Юрий Бойко.