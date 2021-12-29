Хлопці набралися позитиву, але тут не до веселощів.

На фронті ворог і далі обстрілює українські позиції. Минулої доби неподалік Катеринівки противник бив зі стрілецької зброї та протитанкових гранатометів. А біля Кримського - ще й з великокаліберних кулеметів. Українські військові дали відсіч і змусили ворога припинити атаки. Втрат серед наших армійців немає. Що кажуть бійці з приводу обіцяного новорічного перемир'я? Знає Ігор Левенок.

У нас зі святами нічого не міняється. На даний час люди всі в роботі й пильності...

Армійці кажуть - Новий рік в окопах це, коли замість святкових салютів лунають смертоносні вибухи, а замість вогнів гірлянд в повітрі світяться трасувальні кулі. Зазвичай так буває. Про чергові домовленості, щодо новорічного режиму тиші солдати чули, а от саму тишу послухати тут рідко вдається.

Ми також слідкуємо за новинами, але на собі ми не відчуваємо ніякого перемир'я.

Іван, військовослужбовець Збройних сил України:

По правому і по лівому флангу дуже часто спостерігаються приходи мінометні, і також дуже часто по перехватах повідомляють, що працюють ДРГ і тому на свята ми маємо підвищити пильність.

Це зараз тут відносно тихо, але то, радше, впливає фактор погоди, кажуть бійці. На Донбасі хуртовини й заметілі. Пильнувати за ворогом треба в обидва ока.

Ігор Левенок, кореспондент:

Фактично, протягом останніх двох днів тут вже випала місячна норма снігу. Кучугури по коліна, видимість нульова. Солдати кажуть з одного боку це добре, адже за таких погодних умов ворог менше стріляє, втім є вірогідність підходу груп супротивника.

І бійці кажуть, святковий настрій - то для мирної України. Телефоном їх вітають родичі, друзі, знайомі. Не забувають волонтери… Це приємно.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Завдяки нашим волонтерам, родинам, які відсилають нам посилки й подарунки. Домашня атмосфера хоч якась чувствується. Бо ви бачили нашу ялинку. Всі в гарному настрої й готові захищати нашу країну до кінця.

Хлопці набралися позитиву, але тут не до веселощів. Ділянка фронту на неспокійній Світлодарській дузі. На позиції пам'ятні знаки про загиблих побратимів. І ворог нікуди не подівся.

Так, розслаблятися, а особливо на Новий рік взагалі не варто, тому що вони якраз іменно в такі святкові дні й проявляють активність…

А в Івана це вже не перший новий рік в окопах. Хоча, за фахом він магістр економіки. Боєць ніяковіє, але просить передати вітання своїй дівчині Христині.

Іван, військовослужбовець Збройних сил України: