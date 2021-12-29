Новини з фронту: ворог продовжує обстрілювати українські позиції [ Редактировать ]
На фронті ворог і далі обстрілює українські позиції. Минулої доби неподалік Катеринівки противник бив зі стрілецької зброї та протитанкових гранатометів. А біля Кримського - ще й з великокаліберних кулеметів. Українські військові дали відсіч і змусили ворога припинити атаки. Втрат серед наших армійців немає. Що кажуть бійці з приводу обіцяного новорічного перемир'я? Знає Ігор Левенок.
У нас зі святами нічого не міняється. На даний час люди всі в роботі й пильності...
Армійці кажуть - Новий рік в окопах це, коли замість святкових салютів лунають смертоносні вибухи, а замість вогнів гірлянд в повітрі світяться трасувальні кулі. Зазвичай так буває. Про чергові домовленості, щодо новорічного режиму тиші солдати чули, а от саму тишу послухати тут рідко вдається.
Ми також слідкуємо за новинами, але на собі ми не відчуваємо ніякого перемир'я.
Іван, військовослужбовець Збройних сил України:
По правому і по лівому флангу дуже часто спостерігаються приходи мінометні, і також дуже часто по перехватах повідомляють, що працюють ДРГ і тому на свята ми маємо підвищити пильність.
Це зараз тут відносно тихо, але то, радше, впливає фактор погоди, кажуть бійці. На Донбасі хуртовини й заметілі. Пильнувати за ворогом треба в обидва ока.
Ігор Левенок, кореспондент:
Фактично, протягом останніх двох днів тут вже випала місячна норма снігу. Кучугури по коліна, видимість нульова. Солдати кажуть з одного боку це добре, адже за таких погодних умов ворог менше стріляє, втім є вірогідність підходу груп супротивника.
І бійці кажуть, святковий настрій - то для мирної України. Телефоном їх вітають родичі, друзі, знайомі. Не забувають волонтери… Це приємно.
Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Завдяки нашим волонтерам, родинам, які відсилають нам посилки й подарунки. Домашня атмосфера хоч якась чувствується. Бо ви бачили нашу ялинку. Всі в гарному настрої й готові захищати нашу країну до кінця.
Хлопці набралися позитиву, але тут не до веселощів. Ділянка фронту на неспокійній Світлодарській дузі. На позиції пам'ятні знаки про загиблих побратимів. І ворог нікуди не подівся.
Так, розслаблятися, а особливо на Новий рік взагалі не варто, тому що вони якраз іменно в такі святкові дні й проявляють активність…
А в Івана це вже не перший новий рік в окопах. Хоча, за фахом він магістр економіки. Боєць ніяковіє, але просить передати вітання своїй дівчині Христині.
Іван, військовослужбовець Збройних сил України:
Завдяки її підтримці, завдяки підтримці сім'ї, нас це надихає і нам не мішає така погода виконувати бойові завдання. І це надає оптимізму. Те що вас чекають і люблять. А ми відповідаємо взаємно.
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Українські військові давали відсіч. Утрат серед наших армійців немає.
Зокрема, атакував із забороненої зброї. Поблизу Нью-Йорка, Новолуганського, Красногорiвки й Травневого бив із автоматичних і станкових гранатометiв і великокалiберних кулеметiв.
За добу ворог дев'ять разів порушив режим тиші. Зокрема, атакував із забороненої зброї.
Уночі в одного з них влучила ворожа куля під час обстрілу біля Нью-Йорка на Донеччині. Інший зазнав поранення увечері неподалік Талаківки - там супротивник з дронів скидав по позиціях ЗСУ гранати.
Противник атакував із гранатометів поблизу Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів. А у напрямку Талаківки скинув гранати з безпілотника. Українські захисники відкрили вогонь у відповідь і змусили ворога припинити атаки.