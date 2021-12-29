У Держдепартаменті обіцяють невдовзі розповісти детальніше про плани контактів США з РФ у січні.

Джо Байден не відкидає розмови з Володимиром Путіним 10 січня. Того дня в американської та російської урядових делегацій заплановані переговори з приводу стягнення російських військ на кордоні з Україною. Участь американського та російського лідерів не анонсували.

Та напередодні журналісти побачили президента Сполучених Штатів під час прогулянки з дружиною Джилл і запитали про особисту зустріч з очільником Кремля найближчим часом. Байден відповів, цитую: "Побачимо". У Держдепартаменті обіцяють невдовзі розповісти детальніше про плани контактів США з РФ у січні.