Байден не заперечує можливості переговорів з Путіним [ Редактировать ]
Джо Байден не відкидає розмови з Володимиром Путіним 10 січня. Того дня в американської та російської урядових делегацій заплановані переговори з приводу стягнення російських військ на кордоні з Україною. Участь американського та російського лідерів не анонсували.
Та напередодні журналісти побачили президента Сполучених Штатів під час прогулянки з дружиною Джилл і запитали про особисту зустріч з очільником Кремля найближчим часом. Байден відповів, цитую: "Побачимо". У Держдепартаменті обіцяють невдовзі розповісти детальніше про плани контактів США з РФ у січні.
по теме
Журналісти побачили президента Сполучених Штатів під час прогулянки з дружиною Джилл і запитали про особисту зустріч з очільником Кремля найближчим часом. Байден відповів, цитую: "Побачимо".
Щоправда, на якому рівні може відбутися зустріч - президентів чи других осіб - наразі невідомо. А йтиметься там про напруження на українському кордоні.
Ці кошти підуть на навчання та екіпірування нашої армії, а 75 мільйонів - на летальну зброю.
Про це повідомляє агентство "Франс прес", посилаючись на власні джерела в Білому домі.
Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі. Вона також роз'яснила, що саме із вірусною загрозою пов'язана й рекомендація Держдепартаменту США для своїх громадян не відвідувати Україну.