Кабмин принял важное решение по зарплатам шахтерам [ Редактировать ]
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Правительство приняло решение выделить из резервного фонда госбюджета 300 миллионов гривен на заработную плату шахтерам. Незадолго до этого горняки из разных уголков Украины устроили митинг возле Верховной Рады Украины с целью добиться достойных условий труда и зарплаты для них.
Об этом сообщается в распоряжении №1733.
Так, Министерство энергетики сможет получить 300 миллионов гривен для оплаты труда и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий.
По словам парламентария Михаила Волынца, сейчас задолженность шахтерам составляет 1 млрд. 708 млн., а в январе она достигнет 3 млрд. 100 млн. гривен.
До 30 декабря текущего года Министерство должно предоставить отчет об использовании этих денег.
Как мы ранее сообщали, что в Кривом Роге шахтеры устроили "подземный" протест. Читайте также, под Львовом произошла трагедия на шахте.
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