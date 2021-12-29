Правительство приняло решение выделить из резервного фонда госбюджета 300 миллионов гривен на заработную плату шахтерам. Незадолго до этого горняки из разных уголков Украины устроили митинг возле Верховной Рады Украины с целью добиться достойных условий труда и зарплаты для них.

Об этом сообщается в распоряжении №1733.

Так, Министерство энергетики сможет получить 300 миллионов гривен для оплаты труда и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий.

По словам парламентария Михаила Волынца, сейчас задолженность шахтерам составляет 1 млрд. 708 млн., а в январе она достигнет 3 млрд. 100 млн. гривен.



До 30 декабря текущего года Министерство должно предоставить отчет об использовании этих денег.

Как мы ранее сообщали, что в Кривом Роге шахтеры устроили "подземный" протест. Читайте также, под Львовом произошла трагедия на шахте.

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