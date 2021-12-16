В четверг, 16 декабря, Верховная Рада поддержала изменения в государственный бюджет на 2021 год, которые касаются погашения задолженностей по зарплатам работникам государственных шахт. Об этом стало известно в ходе внеочередного пленарного заседания.

Соответствующий законопроект поддержали 311 депутатов.

Данный законопроект предусматривает, что на погашение задолженности и выплату текущей заработной платы работникам государственных шахт направят 2,4 млрд гривен.

Возможность появилась за счет выполнения плановых показателей от рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа.

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