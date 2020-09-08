В Кривом Роге продолжают бастовать шахтеры железорудного комбината, которые остались под землей в знак протеста и требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда. Их число возросло до 393. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его данным, протестуют 90 горняков шахты Гвардейская, 60 горняков шахты Терновская, 214 горняков шахты Родина и 29 горняков шахты Октябрьская.

Готовность поддержать бастующих выразили работники других предприятий Кривого Рога. Сейчас они объявили "итальянскую" забастовку.

Волынец сообщил, что 8 сентября в Кривой Рог должны прибыть представители центрального офиса Государственной службы по вопросам труда - поскольку работники предприятий города жалуются на работу регионального управления Гоструда, обвиняя его чиновников в продажности и зависимости от местных работодателей.

Ранее мы писали, что жены шахтеров перекрыли участок трассы в Львовской области. Женщины требуют рассчитаться с долгами по зарплате.