На шахте "Червоноградская" в Львовской области погиб шахтер.

Об этом пишет глава Независимого профсоюза горняков Украины, нардеп Михаил Волынец.

По его словам, горняк Александр Лукаш, 1985 года рождения, получил несовместимые с жизнью травмы.

Трагедия произошла, когда работник угледобывающего предприятия находился на пересыпи конвейерных лент. Как сообщают с места, спасти жизнь члена большой семьи Независимого профсоюза горняков Украины не удалось.

Отмечается, что детали трагедии устанавливает следствие.

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