Под Львовом произошла трагедия на шахте [ Редактировать ]
Фото: УНН
На шахте "Червоноградская" в Львовской области погиб шахтер.
Об этом пишет глава Независимого профсоюза горняков Украины, нардеп Михаил Волынец.
По его словам, горняк Александр Лукаш, 1985 года рождения, получил несовместимые с жизнью травмы.
Трагедия произошла, когда работник угледобывающего предприятия находился на пересыпи конвейерных лент. Как сообщают с места, спасти жизнь члена большой семьи Независимого профсоюза горняков Украины не удалось.
Отмечается, что детали трагедии устанавливает следствие.
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