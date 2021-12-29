Бюджетні війни. Черкаські студенти вийшли на вулицю через майбутню зміну власності свого навчального закладу. Чому фінансування училища під питанням? І чи не залишаться учні без професії?

...вертикальним проділом і робимо контрольне пасмо…

Ось так уже третій рік у будівельному технікумі навчають майбутніх перукарів. Заклад сам обрав багатопрофільний напрям і почав розвиватися. Усі 50 студентів тут здобувають професію державним коштом. Та з наступного року обласне управління освіти не фінансуватиме з бюджету цю спеціальність. Тож студентам доведеться або переходити на контракт, або шукати інший навчальний заклад.

Юлія Фомина, майстер виробничого навчання ДНЗ "Черкаське вище професійне училище будівельних технологій":

Дітям дали надію, дали надію викладачам, людям тим, які працюють і цю надію забирають. Діти не можуть потягнути навчання.

Це був перший дзвіночок новорічної реорганізації, - каже директор училища. У листопаді обласна рада вирішила перевести заклад із державної форми власності в обласну комунальну. І це при тому, що училище останні шість років фінансували з міського бюджету Черкас. Тепер про розвиток закладу можна забути, - розповідає директор. Адже, обласні чиновники ще не взяли на баланс училище, але вже прислали листа про зменшення фінансування на комунальні послуги.

Олександр Саюн, директор ДНЗ "Черкаське вище професійне училище будівельних технологій":

Можливо, буде зменшено нам регіональний набір, що відбувається вже в цьому році. Ну і відповідно заклад стане малокомплектним, скорочення штатних одиниць відбудеться.

У міському департаменті освіти від такого кульбіту обласних керманичів теж не в захваті. Кажуть - не проти, щоб училище перейшло на баланс міста, адже за шість років Черкаси вклали в нього понад 80 мільйонів гривень.

Богдан Бєлов, в.о. директора Департаменту гуманітарної політики Черкаської міськради:

Дещо дисонанс виникає когнітивний, коли ситуацію спостерігаєш, що фінансує місто, управління в області, майно належить державі...

Але перехід училища на баланс міста з державної власності може відбутися лише через передачу його спочатку області, - наголошують в обладміністрації. Та освітяни в це не вірять, тому й вийшли на акцію протесту. Поряд із ними мітингують і пожильці гуртожитку колишнього 13 училища, яке рік тому з міста передали в область. Тепер цих людей виселяють.

...ви все врьотє і пишете, що нічого не мінялось … центральні кабелі купляли, міняли... Їх так само хочуть забрати так, як і нас… їх так само розвалять, як розвалили 13 учіліщє.

Представники будівельного училища з керівником управління освіти розмовляють теж на підвищених тонах. Вимагають прояснити подальшу долю закладу. Але коли мова заходить про анонсоване управлінням скорочення фінансування, чиновник усе заперечує.

…хто писав, я не знаю хто писав? - Бухгалтерія, ваша бухгалтерія писала …ваша бухгалтерія з управління прислала. - Те, що вони прислали, то вони розрахунки свої й писали … а про фінансування сьогодні мова не йде, бо заклад не переданий.

В обласному управлінні переконують: до моменту передачі училища на баланс області фінансуватиме його міський бюджет. Тільки в міському департаменті освіти про це наразі нічого не знають.