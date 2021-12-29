Коронакриза сильно змінила український ринок праці. Одні галузі - опинилися на межі занепаду, інші - навпаки, отримали поштовх до розвитку. Тож які професії будуть найзатребуванішими 2022 року? І які зарплати пропонуватимуть роботодавці? Знає - Ярина Марків.

Ось так… І так…. Валерія заробляє…. гроші!

Я можу цілий день провести у ліжку, але при цьому працювати.

А працює дівчина СММ-менеджером у діджитал агенції.

І такі модні спеціальності - високооплачувані, і зараз на піку популярності. Ба більше - вони попереду в рейтингу найзатребуваніших професій в Україні. Тож на кого полюватимуть працедавці у 2022 році? Чи багато українців досі без роботи, та головне, чи підвищуватимуть зарплати. Про все - за мить.

Інна, начальник управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості:

На сьогодні ми маємо зареєстрованих безробітних - 261000. Якщо говорити про таку дату минулого року, то це було понад 400 тисяч. Станом на перше грудня в нашій базі вакансій ми мали майже 70 тисяч одиниць.

Хоч зареєстрованих безробітних в Україні поменшало, та однаково, попит майже вчетверо більший від пропозиції! А що по зарплатах?

Середня заробітна плата у нас у вакансіях близько дев'яти тисяч гривень. Бувають вакансії понад 30 тисяч… 30, 40, 50, 60 - різні.

І платять такі гроші в Україні за… інтелект. Штучний. За прогнозами експертів, перше місце у списку найзатребуваніших професій 2022 року посідає ІТ.

Сергій Марченко, провідний експерт ринку праці:

Штучний інтелект - це взагалі тренд наступного року і ті люди, які зможуть навчитися цьому, можуть розраховувати на просто космічні зарплати. Наприклад, недавно такого спеціаліста купили за 15 тисяч доларів в місяць.

Також у 2022 році точно без роботи не залишаться інтернет-маркетологи.

Сергій Марченко, провідний експерт ринку праці:

Мабуть, ви не один раз бачили, що подзвонили телефоном, поговорили про якийсь продукт і потім на наступний день пошуковик тобі зразу видає цю рекламу цього продукту. От це робота інтернет-маркетологів.

І для виконання обов'язків таким спеціалістам, як правило, необхідний лише інтернет і гаджет під руками.

Сергій Марченко, провідний експерт ринку праці:

Це сфера, для якої не обов'язково працювати в офісі, тобто всі процеси уже налагоджені дистанційно.

Ковідні локдауни відкрили українським працедавцям переваги віддаленої роботи й таку форму продовжили практикувати й по завершенню карантину. Останній також дав поштовх сфері доставки. Кажуть, сьогодні бути кур'єром в Україні - все одно що поїхати на заробітки за кордон.

Едуард, кур'єр:

Я багато ким працював і одна із найкращих робіт - це доставка. Мені приходить замовлення, клієнт вибирає заклад, який там хоче замовити їжу. Відвожу йому замовлення, він щасливий, і получаю свої гроші. Начальства у мене нема - я сам собі начальник.

Сергій Марченко, провідний експерт ринку праці:

Зараз в Києві такі люди можуть заробляти близько 20 тисяч гривень, а якщо ще й зі своєю машиною - то і до 30, і навіть більше.

Проте в такій роботі часто доводиться нелегко…

Едуард, кур'єр:

В прошлому році було мінус 20, снігопад, дощ і ти на скутері…

Якщо ж снігові квести - не для вас, ви не ІТ-шник і не маркетолог - не журіться! Вихід є:

Сергій Марченко, провідний експерт ринку праці:

Близько 30 відсотків всіх вакансій на сайтах пошуку роботи - це вакансії в продажах.

Водночас медиків в Україні - бракує.

Сергій Марченко, провідний експерт ринку праці:

Медики після коронавірусу затребувані не тільки у нас. І минулого року була велика міграція українських медиків у сусідні країни.

Найбільше це торкнулося молодшого медичного персоналу. Ті ж самі поляки готові платити тисячу - півтори тисячі євро за це.

Та й українська влада обіцяла в новому році підвищити зарплату лікарям: "мінімалку" встановити на рівні 20 тисяч гривень, середню підвищити до майже 23. А медсестри з 2022 року зароблятимуть від 13,5 тисяч гривень. Та і загалом прогнози економістів на прийдешній рік - оптимістичні!

Сергій Фурса, фінансист:

2021 рік - це рік зростання економічного. Ми вже вийшли з кризи й криза позабута.

Наступний рік, якщо не станеться якоїсь загальносвітової фінансової кризи, то він продовжить цю тенденцію - доходи населення продовжать зростати.