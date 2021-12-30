Рятувати громадян від самотності почнуть у Японії. За останній рік пандемії в країні зросла кількість суїцидів - понад 20 тисяч випадків.

Тож влада вирішила створити цілодобову консультаційну службу. Фахівці допомагатимуть японцям, які переживають самотність чи ізоляцію. Консультації проводитимуть телефоном через гарячу лінію або в соцмережах. Нагадаю, на початку цього року в Японії створили окрему установу, яка опікується питаннями самотності та ізоляції. Призначили також і міністра.