Влада Японії рятуватиме громадян від самотності [ Редактировать ]
Рятувати громадян від самотності почнуть у Японії. За останній рік пандемії в країні зросла кількість суїцидів - понад 20 тисяч випадків.
Тож влада вирішила створити цілодобову консультаційну службу. Фахівці допомагатимуть японцям, які переживають самотність чи ізоляцію. Консультації проводитимуть телефоном через гарячу лінію або в соцмережах. Нагадаю, на початку цього року в Японії створили окрему установу, яка опікується питаннями самотності та ізоляції. Призначили також і міністра.
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