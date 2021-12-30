США, Франція, Німеччина та Велика Британія вирішували як стримуватимуть російську агресію [ Редактировать ]
Як стримуватимуть РФ обговорили США, Франція, Німеччина та Велика Британія. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США.
Відтак, напередодні держсекретар Ентоні Блінкен провів телефонні переговори з главами зовнішньо-політичних відомств країн-партнерів. "Обговорили важливість продовження координації для стримування будь-якої подальшої агресії Росії проти України та підтвердили існування консенсусу серед союзників та партнерів щодо того, щоб забезпечити масштабні наслідки та серйозні збитки для Росії за подібні дії", - йдеться в документі.
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