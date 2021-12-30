Назван сериал Marvel с рекордным количеством убийств [ Редактировать ]
Источник: Marvel
Сериал "Соколиный глаз" признан самым жестоким из всех многосерийных фильмов студии Marvel. Об этом сообщает ScreenRant.
По сюжету, бывший "Мститель", лучник-спецагент Клинт Бартон (Джереми Реннер) встречает юную лучницу Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд). Неопытная, но меткая девушка мечтает стать супергероиней, поэтому Бартон, собравшийся уйти на покой после битвы с Таносом, берется ее обучить. По сюжету, в канун Рождества парочка лучников уничтожает преступность в Нью-Йорке.
Кинокритики подсчитали, что бывший "Мститель" и его подопечная Кейт Бишоп своими стрелами уничтожили от 50 до 55 злодеев. При этом не учитывались попадания в конечности, а также выстрелы нелетальными снарядами.
Премьера "Соколиного глаза" состоялась 24 ноября на стриминговом сервисе Disney+. Первый сезон состоит из восьми серий.
"Соколиный глаз" стал пятым сериалом во вселенной Marvel. Ранее в 2021 году вышли сериалы "ВандаВижна", "Сокол и Зимний солдат", "Локи" и "Что, если...?".
Совсем скоро фанаты комиксов увидят в фильмах Marvel таких персонажей, как Лунный Рыцарь, Женщина-Халк и Мисс Марвел, которая станет первой мусульманской героиней студии.
Напомним, что Киану Ривз хочет присоединиться к киновселенной Marvel.
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