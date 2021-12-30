В Одессе водитель автомобиля наехал на патрульного полиции и попытался скрыться с места происшествия. Правоохранители вынуждены были открыть огонь. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Согласно данным полиции, правоохранителям поступило сообщение о том, что на улице Академика Королева пьяный мужчина садится за руль автомобиля. Патрульные остановили указанную машину, однако водитель заперся в ней и отказался выходить.

Отмечается, что нарушитель отказался проходить освидетельствование на наличие алкоголя в крови. На него составили протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП.

Читайте также, в селе Приморское на пляже пьяная женщина, управляя автомобилем, хотела переехать отдыхающих. злоумышленницу пытался остановить один из мужчин, став перед машиной. Но нарушительницу это не остановило, и она поехала на него, наезда мужчина избежал, запрыгнув на капот автомобиля.

Кроме того, в Закарпатской области пьяный водитель сбил на обочине двоих детей - 9-летний мальчик погиб. Смертельная авария произошла в селе Серное Береговского района 26 декабря около 20:00, сбив детей, водитель не остановился, но через 300 метров врезался в ограждение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.