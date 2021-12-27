В Закарпатской области пьяный водитель сбил на обочине двоих детей - 9-летний мальчик погиб. Об этом сообщает в ГУНП в Закарпатской области.

Смертельная авария произошла в селе Серное Береговского района 26 декабря около 20:00.

34-летний водитель автомобиля Audi, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на двух малолетних пешеходов, стоявших на правом краю проезжей части.

9-летний мальчик погиб на месте происшествия, а его 8-летнего друга госпитализировали в больницу с закрытым переломом тазобедренного сустава.

Сбив детей, водитель не остановился, но через 300 метров врезался в ограждение, и машина заглохла. Полицию вызвали свидетели аварии.

Водителя задержали и поместили в изолятор временного содержания. На днях ему сообщат о подозрении. Пьяному водителю-убийце грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что накануне под Одессой в ДТП попала маршрутка с людьми. В больницу доставили пять человек: обоих водителей и трех пассажиров микроавтобуса, среди которых подросток.