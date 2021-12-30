Укрепилась на 7%: почему курс гривны вырос в 2021 году и что будет дальше [ Редактировать ]
Источник: НБУ
В 2021 году украинская гривна окрепла как к доллару США, так и евро. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
К Новому 2022 году национальная валюта подошла с курсом 27,27 грн за американский доллар и 30,92 грн за евро. На 31 декабря 2020-го официальный курс НБУ составлял 28,27 грн/$1 и 34,73 грн/1 евро.
Таким образом, курс американского доллара в Украине за год упал на 3,5%, а евро - на 11%.
Динамика курса доллар/гривна в 2021 году
Динамика курса евро/гривна в 2021 году
В 2021 году гривне позволил укрепиться приток валюты со стороны экспортеров вследствие мирового роста цен на базовое сырье, металлы и продукцию сельского хозяйства сырье. Способствовал этому и рекордный за последние 30 лет урожай.
Финансовые аналитики прогнозируют, что в 2022 году, (если не случится катаклизмов), украинская валюта может еще больше укрепиться благодаря росту цен на сырьевые ресурсы.
В начале года доллар может подорожать из-за локдауна вследствие "Омикрона", который будет сдерживать приток иностранных инвестиций. Весной гривна начнет укрепляться, и минимальный курс доллара мы увидим, как обычно, летом. В конце года будет сезонный рост курса иностранной валюты.
В ноябре "Подробности" писали, что за год долларовые сбережения украинцев обесценились на 13%.
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