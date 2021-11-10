За год курс доллара упал с 28,11 грн до 26,09 Источник: НБУ

Инфляция в США в годовом выражении по итогам октября составила 6,2%. Это максимальное значение с декабря 1990 года, сообщает The Wall Street Journal.

При этом в октябре рост цен составил 0,9% по сравнению с сентябрем. Эксперты ожидали более низких темпов роста инфляции: на 0,5% за октябрь и 5,8% за период в 12 месяцев.

Цены в США стабильно растут с начала года. Власти подчеркивали, что рост - временное явление, связанное с последствиями пандемии коронавируса.

По мнению финансовых аналитиков, высокая инфляция наблюдается на фоне минимальной безработицы. Дефицит сотрудников заставляет компании предлагать более высокие зарплаты, и, как следствие, повышать цены на свою продукцию.

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Рекордна инфляция США привела к тому, что долларовые сбережения украинцев за последний год обесценились на 13,39%. Дело в том, что за минувший год (с 10.11.20 по 10.11.21) курс доллара по отношению к гривне упал на 7,19%. С учетом инфляции в США (6,2%) долларовые сбережения украинцев обесценились на 13,39%.

Напомним, что на четверг, 11 ноября, Национальный банк Украины опустил официальный курс до отметки 26,05 грн за доллар. Это на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.