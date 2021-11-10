За год долларовые сбережения украинцев обесценились на 13,4% [ Редактировать ]
Источник: НБУ
Инфляция в США в годовом выражении по итогам октября составила 6,2%. Это максимальное значение с декабря 1990 года, сообщает The Wall Street Journal.
При этом в октябре рост цен составил 0,9% по сравнению с сентябрем. Эксперты ожидали более низких темпов роста инфляции: на 0,5% за октябрь и 5,8% за период в 12 месяцев.
Цены в США стабильно растут с начала года. Власти подчеркивали, что рост - временное явление, связанное с последствиями пандемии коронавируса.
По мнению финансовых аналитиков, высокая инфляция наблюдается на фоне минимальной безработицы. Дефицит сотрудников заставляет компании предлагать более высокие зарплаты, и, как следствие, повышать цены на свою продукцию.
Рекордна инфляция США привела к тому, что долларовые сбережения украинцев за последний год обесценились на 13,39%. Дело в том, что за минувший год (с 10.11.20 по 10.11.21) курс доллара по отношению к гривне упал на 7,19%. С учетом инфляции в США (6,2%) долларовые сбережения украинцев обесценились на 13,39%.
Напомним, что на четверг, 11 ноября, Национальный банк Украины опустил официальный курс до отметки 26,05 грн за доллар. Это на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
по теме
Всем, кто заполнит декларацию о доходах за 2020 год до 31 декабря 2021 года, государство даст налоговую скидку, то есть возвратит часть уплаченного налога на доходы физических лиц, например с расходов по обучению. Это предусматривает статья 166 Налогового кодекса Украины. "Подробности" разбирались, как это сделать
Национальный банк Украины (НБУ) на 4 ноября 2021 года установил официальный курс
144 мільйони доларів гуманітарної допомоги виділили США для Афганістану. Відповідне рішення ухвалили в уряді країни. Кошти спрямують афганцям і, зокрема, біженцям, які постраждали внаслідок кризи в країні.
Национальный банк Украины (НБУ) на 28 октября 2021 года установил официальный курс
В среду, 10 ноября, Украина и США подписали Обновленную Хартию стратегического партнерства между странами