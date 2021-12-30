Останки расчлененного в России рэпера Энди Картрайта похоронили под Киевом [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Останки рэпера и участника Versus Battle Энди Картрайта (Александр Юшко - ред.) похоронили в Киевской области. Церемония прощания прошла в Белой Церкви. Об этом сообщает российский "Пятый канал".
Энди Картрайт родом из Нежина Черниговской области. В конце 2013 года он записал альбом про глухого кота, после чего его позвали на питерский рэп-баттл Versus. Музыканту было 30 лет.
В июле 2020 года в квартире в центре Санкт-Петербурга полиция нашла расчлененное тело рэпера Энди Картрайта. Его супруга Марина Кохал утверждает, что он умер от передозировки наркотиков, и она не хотела, чтобы мужа считали наркоманом, поэтому решила скрыть его смерть и избавиться от тела.
В расчленении тела музыканта участвовала его теща. После его смерти Кохал продолжала переписываться с поклонниками, ведя аккаунты Картрайта в соцсетях.
Вместе с тем в крови музыканта не было найдено наркотиков, а его друзья утверждают, что он не употреблял.
Мать рэпера сообщила, что несколько лет не видела сына и даже не знакома со своей невесткой. Супруги собирались навестить ее после отмены карантина. У пары осталась маленькая дочь.
Вначале Кохал поместили в СИЗО, теперь она находится под домашним арестом, ей разрешат видеться с ребенком.
Ранее "Подробности" опубликовали страшные подробности смерти рэпера из Украины.
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