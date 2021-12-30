Білий дім - на зв'язку. За дві із половиною години - вони знову поговорять. Байден і Путін. Про що конкретно? - поки що не відомо. Але те, що Україна буде однією з ключових тем немає жодних сумнівів.

Нашому Дмитру Анопченку - у Вашингтоні вдалося офф-рекордс поспілкуватися із посадовцем з адміністрації американського президента. І з'ясувати деякі деталі майбутніх переговорів. Які саме? Дивіться ексклюзив "Подробиць".

Робочий графік президента США на кожен день акредитована у Білому домі преса зазвичай отримує напередодні ввечері. Так ЗМІ дізналися, що сьогодні - о 15:30 за Вашингтоном (це 22:30 за Києвом) відбудеться телефонна розмова Джо Байдена з Москвою. Спілкування - в закритому режимі, тобто присутніми в Овальному кабінеті будуть лише Держсекретар і найближче оточення глави держави.

Ця новина, звісно ж, спричинила фурор - адже це друга розмова за останній місяць. Перша - сьомого грудня, через телеміст, тривала понад дві години. Білий дім поширив заяву, з якої єдине, що стало зрозуміло, так це те, що тему російської присутності на українських кордонах точно обговорюватимуть. Я процитую абзац із документа.

Адміністрація Байдена й далі провадить масштабну дипломатичну роботу з нашими європейськими союзниками та партнерами, консультує та координує спільний підхід у відповідь на нарощування Росією військ на кордоні з Україною.

Що стоїть за цим розпливчастим бюрократичним формулюванням? Якою все ж таки буде ця розмова? Високопосадовець американської адміністрації (за правилами - ми не можемо розголошувати його ім'я і точну посаду) розставив крапки над "і" - та провів закриту розмову із журналістами, до якої доєднався і я. І ось що стало відомо.

У Білому домі пояснюють - про розмову попросила російська сторона. Байден і Путін обговорять як проблеми безпеки, так і стратегічні питання. Зокрема, попередньо проговорять теми, які дві країни детально порушать уже в січні - коли (10 числа і пізніше) заплановані й три різні серії переговорів: між Росією і США, НАТО, і на рівні ОБСЄ.

І тут з Білого дому пролунало цікаве пояснення - "Росія поклала на стіл перелік своїх аргументів… Що ж - ми готові їх обговорити. Але і ми тепер покладемо на стіл перелік того, що викликає в нас занепокоєння - і чекаємо від Росії, що вона і їх буде готова обговорити". Пресі чітко дали зрозуміти, що в цьому "американському переліку тем"- і Україна. Білий дім (хоч і не згадавши Україну конкретно) натякнув, що і надалі дотримуватиметься принципу "не говорити про своїх партнерів - без них самих", тобто із Києвом (як із європейцями) продовжуватимуть стратегічні консультації - перш ніж іти на якісь домовленості з Москвою. З важливого: чиновник адміністрації Байдена під час цієї розмови із пресою заявив, що "штати прагнуть обрати дипломатичний шлях, але готові й відповісти - в разі посилення російської агресії проти України", зокрема - відповіддю на це стало б переміщення військ країн НАТО ближче до російських кордонів.

Пресу також цікавило: чи означатиме цей принцип - "не говорити про Україну без України"- що після розмови з Путіним, Байден зателефонує і Зеленському. У відповідь ми почули: "американський і український президенти будуть на зв'язку". "У нас такого дзвінка не заплановано, але в якийсь час вони поговорять".

Тобто станом на тепер настрої в команді американського лідера такі, що прямий контакт із Києвом все ж таки підтримуватиме не особисто Байден, а держсекретар Блінкен. Напередодні цієї розмови між Путіним і Байденом саме глава Держдепу говорив і з Україною, і з головними дипломатами Франції, Німеччини та Британії - вочевидь, попередивши їх і про цей дзвінок до Москви, і про позицію Сполучених Штатів. Тобто на цей момент поки що не зрозуміло, хто, як і на якому рівні - офіційно повідомить Київ про результати розмови між Кремлем і Білим домом.

Однак одразу після завершення цього телефонного діалогу (а за планом він може тривати до години) Радбез США обіцяє надати пресі роз'яснення і відповісти на запитання.