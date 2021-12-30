В четверг, 30 декабря, цена газа в Европе во время биржевых торгов опустилась ниже 1 тысячи долларов за тысячу куб. м. Это произошло впервые с 6 декабря, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 995 долларов за 1 тыс. куб. м, или 85 евро за МВт·ч.

Общее снижение стоимости газа за день составило почти 12%.

Отметим, что 21 декабря биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в 2 тысячи долларов за тыс. куб. м.

Напомним, что танкеры со сжиженным газом сменили курс с Азии на Европу из-за аномального роста цен.

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