Ціна на газ в Європі просто зараз - б'є рекорди. Вартість січневих газових ф'ючерсів на лондонській біржі "Айс" з початку дня сягнула тисячі 505 доларів за одну тисячу кубометрів. Це - абсолютний рекорд останніх місяців. А спровокувала його заява очільниці німецького МЗС. Мовляв, "Північний потік-2" не можна запускати через його невідповідність правилам ЄС. Водночас блок входить у зиму з найнижчими за останні 10 років запасами газу.