Ціна на газ в Європі б'є рекорди [ Редактировать ]
Ціна на газ в Європі просто зараз - б'є рекорди. Вартість січневих газових ф'ючерсів на лондонській біржі "Айс" з початку дня сягнула тисячі 505 доларів за одну тисячу кубометрів. Це - абсолютний рекорд останніх місяців. А спровокувала його заява очільниці німецького МЗС. Мовляв, "Північний потік-2" не можна запускати через його невідповідність правилам ЄС. Водночас блок входить у зиму з найнижчими за останні 10 років запасами газу.
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Таке пропонують зробити у Єврокомісії. ЄС хоче радикально переглянути свої енергетичні ринки, адже цієї зими у країнах Європи можуть спостерігатися рекордні ціни на тлі гострого дефіциту блакитного палива.
Це чергові погрози самопроголошеного президента Лукашенка. Таким чином він намагається запобігти новим санкціям Заходу.
На январь спотовые цены на газ в Европе выросли до 1,4 тыс. долларов за тысячу кубометров
Ініціативу розробила Єврокомісія у співпраці з польським урядом.
Згідно з рішенням - Євросоюз сплачуватиме за доправлення вакцин до держав "Східного партнерства", щоб препарати стали доступнішими.