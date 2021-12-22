Танкеры со сжиженным газом сменили курс с Азии на Европу из-за аномального роста цен - FT [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Как минимум пять танкеров, перевозивших сжиженный природный газ (СПГ) в Азию, экстренно сменили курс на Европу из-за готовности клиентов в Старом Свете платить более высокую цену за голубое топливо. Об этом сообщает Financial Times.
По данным аналитиков рынка, объем перенаправленного СПГ оценивается минимум в 400 тыс. тонн:
- Американский танкер Minerva Chios, который 15 декабря находился у берегов Индии и направлялся на восток, развернулся и идет к Суэцкому каналу, чтобы попасть в Европу.
- Второй американский танкер развернулся близ Малаккского пролива.
- Танкер с СПГ из Австралии ожидается в Барселоне 24 декабря. В последний раз СПГ из Австралии в Европу доставляли в 2009 году.
В ближайшее время в европейские порты устремится еще большее число судов, которые изначально планировали поставить СПГ в Азию. По данным Platts, сейчас разрыв между европейскими и азиатскими ценами - самый большой в истории.
В Азии достаточно запасов СПГ, а спрос на него в регионе не настолько велик, как в Европе, где уровень заполняемости хранилищ составляет примерно 58%. Соответственно, европейский рынок стал магнитом для СПГ, который привлекает суда из США, ранее направлявшиеся в Азию.
На прошлой неделе французская компания EDF анонсировала незапланированное отключение четырех реакторов атомных электростанций в стране, что, вероятно, лишь увеличит спрос на уголь, газ и спровоцирует дальнейший рост цен.
Как сообщали "Подробности", отказ "Газпрома" бронировать мощности для транспортировки газа в Европу во вторник, 21 декабря, привели к росту цен на голубое топливо до рекордной отметки в $1921 за тысячу кубометров.
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